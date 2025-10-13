Stasera su Rai Movie il western “Il Grinta”: la trama

“Puoi trattare con la gente per bene, non con le bestie”: parola di John Wayne che lunedì 13 ottobre, alle 21:10, è protagonista su Rai Movie del western “Il Grinta”, la trama

Un fattore viene ucciso e derubato dal suo aiutante, che poi si dilegua.

La giovanissima figlioletta dell’uomo è decisa a vendicarlo, e per farlo assolda un vecchio sceriffo, alcolizzato e con un occhio solo, che però ha la fama di grande cacciatore di uomini. Rooster Cogburn, detto “Il Grinta” accetterà la missione, ma intanto il cattivo si è unito a una terribile banda.

Premio Oscar per John Wayne, il primo e unico della sua carriera, per un personaggio memorabile e un film che conquistò tutto il pubblico, e non solo gli amanti del genere: i fratelli Coen nel 2010 ne hanno fatto anche un remake.

“Il Grinta” (True grit, Usa 1969) di Henry Hathaway, con John Wayne, Kim Darby, Glen Campbell, Robert Duvall, Dennis Hopper.