Stasera su Rai 4 “Quicksand”, sabbie mobili nella foresta colombiana: la trama

Un contesto naturale si trasforma in una trappola mortale. Lunedì 13 ottobre in prima serata, 21.20, su Rai 4 prosegue il ciclo Survival Thriller, l’appuntamento settimanale dedicato al cinema della sopravvivenza estrema. Questa settimana, in prima visione assoluta, l’ansiogeno thriller “Quicksand” (2023), diretto da Andres Beltran e interpretato da Carolina Gaitán e Allan Hawco.

In procinto di divorziare, una coppia di coniugi decide di incontrarsi nella foresta pluviale colombiana per discutere del loro futuro. Ma un’escursione apparentemente innocua si trasforma in incubo quando i due restano intrappolati in una palude di sabbie mobili, senza possibilità di liberarsi e con il tempo che scorre inesorabile.

La natura selvaggia, con la sua forza implacabile, diventa la vera antagonista di una storia essenziale e claustrofobica, in cui amore, rancore e resilienza si confrontano sotto una pressione estrema. Con la sua atmosfera soffocante e il ritmo serrato, il film si inserisce nel filone dei thriller di sopravvivenza psicologica.