“Sapere”, per “Gli occhi cambiano”, la serie scritta e diretta da Walter Veltroni, su Rai Storia

“Sapere”, per “Gli occhi cambiano”, la serie scritta e diretta da Walter Veltroni e prodotta da Rai Cultura in onda lunedì 13 ottobre alle 22.10 su Rai Storia

Dopo la tragedia della guerra e le sue pesanti eredità, l’Italia vive gli anni pieni di speranza per la Ricostruzione, la crescita economica, la fiducia nel progresso. Poi molte illusioni cadono, molti sogni si infrangono; il nostro Paese conosce di nuovo l’odio e la violenza, ma allo stesso tempo conquista nuove importanti libertà. Lo racconta “Sapere”, per “Gli occhi cambiano”, la serie scritta e diretta da Walter Veltroni e prodotta da Rai Cultura in onda lunedì 13 ottobre alle 22.10 su Rai Storia.

La televisione ha raccontato tutto questo, immortalando per sempre le emozioni diverse che ciascun momento di passaggio ha portato con sé. I programmi televisivi hanno accompagnato gli italiani nella conoscenza di ciò che accadeva intorno a loro, raccogliendone i sentimenti e stimolandone la riflessione. Tra i personaggi protagonisti della puntata, Giuseppe Ungaretti, Primo Levi, Pier Paolo Pasolini, Mario Soldati, Enrico Mattei, Ferruccio Parri, Bill Gates, Indro Montanelli, Enzo Biagi, Libero Grassi, Giovanni Falcone, Ilaria Alpi, Vittorio Foa.