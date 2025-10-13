L’oroscopo di oggi, lunedì 13 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Se pensiamo a una piccola fuga nel fine settimana, per mettere in pausa pensieri e decisioni da prendere, non esitiamo, ci fa sicuramente bene! Occhio a non distrarci con troppa facilità. Non sottovalutiamo il rischio di piccoli incidenti domestici.
Toro
Siamo così vivaci intellettivamente, al punto di varcare la soglia del nostro rigore, mettendoci in gioco e azzardando intuizioni creative. Incalzati dalle preoccupazioni, potremmo fare amare riflessioni, provando un senso di scomoda incertezza.
Gemelli
Se in amore il passato dovesse tornare a essere protagonista, valutiamo con saggezza anche il presente, essere poco chiari sarebbe un azzardo. La stanchezza si fa sentire. Per il benessere generale, che normalmente non manca, cerchiamo di riposare.
Cancro
È opportuno tenerci lontano da persone che per pregiudizio o convenzione dicono sempre di no, abbiamo bisogno di una bella carica di ottimismo. Quando si hanno tante stelle a favore, non c’è garanzia di vittoria, ma la sicurezza di buone probabilità.
Leone
Il desiderio di emergere diventa forte e ci spinge a essere protagonisti. L’esperienza e l’ambizione ci danno modo di andare avanti nei progetti. Non dimentichiamo di regalarci del tempo per riprendere le redini della nostra vita sentimentale.
Vergine
Saturno in opposizione potrebbe portare fastidi scatenati da situazioni passate e da qualche cosa che torna alla luce e deve essere chiarita. Non sprechiamo la presenza di questa Venere nel nostro cielo, che regala pieno successo in amore.
Bilancia
Il Sole sosta nel segno, e questo ci dà modo di risolvere alcune cose in sospeso, facendo comunque attenzione, con Giove contro, alle spese. La prudenza ci suggerisce relazioni affettive leggere, senza promesse che potrebbero condizionarci.
Scorpione
Non manca l’intuizione, punto di forza per superare con circospezione alcune faccende finanziarie. Torniamo a godere di una serena autostima. Se siamo afflitti da fastidi e disturbi ricorrenti, questo è il periodo adatto a un percorso di prevenzione.
Sagittario
Gli astri in posizione complicata ci preoccupano: servono una spinta a ciò che si è rallentato e una bella energia nel procedere senza timori. La condizione economica che ci ha impensierito si sta appianando, grazie a nuovi impegni lavorativi.
Capricorno
È molto importante circondarsi di persone affidabili, al fine di donare chiarezza e gestire al meglio eventuali divergenze professionali. Un incontro interessante dona stimoli e novità, sia per quanto riguarda il nostro cuore sia nell’attività.
Acquario
Se ci troviamo in attesa di un salto di carriera o di un cambio di mansione, è opportuno farci notare, per poterne vedere gli esiti entro fine mese. La situazione generale è protetta dal Sole, e anche i rapporti interpersonali si prospettano al meglio.
Pesci
L’opposizione di Venere a Saturno, seppure di breve durata, non ci porta a essere così ben predisposti alla tenerezza nel rapporto a due. Siamo in grado di superare alcune complicazioni familiari con la buona volontà. Manteniamo l’ottimismo.