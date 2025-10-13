Omicidio Palermo, Mollicone: “Questi sono i figli della Gomorra di Saviano celebrata dalla sinistra”

Omicidio Palermo, duro attacco del Presidente della Commissione Cultura della Camera e Responsabile Cultura e Innovazione di Fratelli d’Italia Mollicone

“Solo la cultura potrà fermare la violenza tra i giovani. Questi ragazzi sono i figli di ‘Gomorra’, una serie che ha finito per mitizzare la criminalità — scritta e celebrata dalla sinistra — in nome di una presunta ‘sensibilizzazione’ verso la malavita. Dopo la splendida inaugurazione della stagione del Teatro Biondo di Palermo, con il suggestivo valzer del Gattopardo in piazza Quattro Canti, la città è stata purtroppo segnata da questo tragico episodio di violenza. Da Palermo voglio ribadire che la rinascita della città sta passando, grazie all’amministrazione, proprio attraverso la cultura”.

Così dichiara Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera e Responsabile Cultura e Innovazione di Fratelli d’Italia, presente a Palermo per l’inaugurazione della stagione del Teatro Biondo.

“Condanniamo senza esitazioni quanto accaduto, ma a Piccolotti e agli esponenti dell’opposizione, che cercano di attribuire responsabilità al ministro Piantedosi, chiedo: dov’erano quando Saviano diffondeva il modello di ‘Gomorra’? Questi criminali sono i figli di un mito negativo: pensano che girare armati, con un coltello, o sparare a un coetaneo, sia una prova di coraggio, mentre è solo un gesto di vigliaccheria. La sinistra dovrebbe piuttosto interrogarsi sul modello culturale divisivo che ha contribuito a promuovere attraverso certe fiction. Esprimo la mia solidarietà alla famiglia del giovane intervenuto per sedare la rissa, al sindaco Lagalla, e il mio apprezzamento alle forze dell’ordine per la tempestività con cui hanno individuato e arrestato il responsabile”.

