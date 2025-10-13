Oggi torna “La Porta Magica” con Andrea Delogu: le anticipazioni

Storie e racconti di vita tra i più diversi: li presenta Andrea Delogu nel programma “La Porta Magica”, in onda dal lunedì al venerdì, alle 17.00, su Rai 2

Storie e racconti di vita tra i più diversi: li presenta Andrea Delogu nel programma “La Porta Magica”, in onda dal lunedì al venerdì, alle 17.00, su Rai 2.

Nella puntata di lunedì 13 ottobre, Rosa Maria racconterà la sua vita fatta di successi, dolori e rinascite. Dopo la perdita del fratello e del marito, la donna trova la forza di andare avanti grazie alla passione per il canto. Oggi vuole tornare a sentirsi viva proponendo in tv il brano “Non amarmi”, che amava cantare con suo marito Ettore: proprio grazie a questo brano, riceverà a “La Porta Magica” una sorpresa davvero inaspettata. A seguire, Andrea Delogu conoscerà Anna, 58 anni, che dopo aver perso il figlio Massimiliano in un incidente, ha superato la tragedia grazie al lavoro, al volontariato e all’amore per la famiglia: oggi dedica la sua vita ad aiutare gli altri.

Nella puntata di Martedì 14, saranno in studio Shana e Anna, legate da un destino straordinario: nel petto di Anna batte il cuore del fratello di Shana, Davide, morto in un incidente nel 2013. Dopo nove anni, grazie a un post sui social, le due donne si sono trovate e da allora si sentono come sorelle. Mercoledì, il pubblico conoscerà Rossella, sposata con Fortunato, carabiniere conosciuto per caso a un posto di blocco. Rossella ha un legame profondo con il padre malato, che sogna di accompagnarla all’altare.

Con il sostegno della mamma e degli amici più cari, vive i preparativi con emozione e gratitudine. Chiederà a “La Porta Magica” di aiutarla a trovare l’abito perfetto per sentirsi una sposa speciale. Giovedì, sarà la volta di Caterina e Melissa, nate lo stesso giorno del 1998 a Mazara del Vallo, ma per uno scambio di culle sono cresciute per tre anni nelle famiglie sbagliate. Oggi le due ragazze si considerano sorelle e condividono due famiglie unite. La loro storia ha ispirato il film “Sorelle per sempre”. Venerdì nell’ultima puntata della settimana, sarà in studio Veronica, 34 anni, che vive da anni in dialisi dopo un trapianto di rene fallito. Nonostante la malattia e le limitazioni, mantiene un sorriso contagioso e una forza straordinaria. Ha perso la mamma e affrontato anche la malattia della sorella, ma non si è mai arresa. Chiederà a “La Porta Magica” di realizzare il suo desiderio: nuotare con loro, per sentirsi di nuovo libera e leggera.

La Porta Magica è un format distribuito da “Small World” e realizzato dalla Direzione Intrattenimento DayTime con CastaDiva.