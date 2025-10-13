La pace in Medio Oriente e la liberazione degli ostaggi a Lo Stato delle Cose oggi su Rai 3

Appuntamento con “Lo Stato delle Cose” il programma condotto da Massimo Giletti lunedì 13 ottobre alle 21.20 su Rai 3. Tra gli argomenti principali il Medio Oriente

Appuntamento con “Lo Stato delle Cose” il programma condotto da Massimo Giletti lunedì 13 ottobre alle 21.20 su Rai 3. Tra gli argomenti principali gli sviluppi della pace in Medio Oriente e la liberazione degli ostaggi israeliani. Faccia a faccia con Michele Santoro. Confronto sulla attualità politica italiana tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il direttore del “Tempo” Tommaso Cerno.

Torna il caso Garlasco con un approfondimento sull’ex pm Mario Venditti e la sua “squadra” di carabinieri alle prese con importanti guai giudiziari. Venditti è al centro delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi ma è anche indagato nel filone di inchieste su un presunto “sistema” di corruzione tra magistrati, carabinieri e politici. Questo sistema ha influenzato anche le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi? E poi l’intervista di Fabrizio Corona a Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio. L’avvocato, finito in una vera e propria bufera mediatica, spiegherà cosa è davvero successo quella notte.

Continua l’inchiesta anche sulla società “Italo Belga” che da più di cento anni detiene il monopolio delle concessioni balneari di Mondello. La ricerca dei parenti – incensurati – del boss mafioso Salvatore Genova che lavorano per la società sarà il filo rosso di questa nuovo capitolo della vicenda.