“Elisir” torna oggi su Rai 3 con la sensazione di “fame d’aria”

La puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 13 ottobre alle 10.55 su Rai 3, si occuperà in apertura di “fame d’aria”, una sensazione di difficoltà di respiro che può manifestarsi in diversi contesti e in forma più o meno critica. Quando è il caso di preoccuparsi e quali sono i controlli da fare? In studio il professor Sergio Harari, pneumologo, direttore della Clinica Ospedaliera San Giuseppe di Milano.

A seguire, il professor Enzo Spisni, docente di Fisiologia della Nutrizione all’Università di Bologna, farà chiarezza sulle etichette dei prodotti alimentari, una vera e propria carta d’identità qualitativa che riporta ingredienti e valori nutrizionali di ciò che acquistiamo. Sappiamo davvero leggerle?

Lo spazio conclusivo, con il professor Francesco Falez, direttore dell’Unità di Chirurgia Protesica dell’Ospedale San Filippo Neri di Roma, sarà dedicato a un disturbo diffusissimo che può nascere da posture scorrette, stress o tensioni muscolari, arrivando -nei casi più seri- a compromettere la qualità della vita: la cervicalgia.