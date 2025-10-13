Elezioni regionali: la Toscana resta rossa, Giani premiato dagli exit poll

Elezioni regionali in Toscana: Giani, candidato del Campo Largo, in testa con una forbice tra il 52% e il 56% mentre il principale sfidante, Alessandro Tomasi del centrodestra è al 39-43%

Tutto come da pronostico. Dopo aver incassato le sconfitte nelle Marche e in Calabria il centrosinistra conferma la Toscana. A urne chiuse, nonostante il crollo dell’affluenza, il governatore uscente Eugenio Giani va verso la riconferma. I primi exit poll assegnano al candidato del Campo Largo una forbice tra il 52% e il 56% mentre il principale sfidante, Alessandro Tomasi del centrodestra, si ferma al 39-43%. Antonella Bundu, terza candidata per Toscana Rossa, è data tra il 4 e il 6%.