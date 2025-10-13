Claudio Sabelli Fioretti è il primo ospite della settimana di “Fin che la barca va” su Rai 3

Lunedì 13 ottobre inizia una nuova settimana in compagnia di Piero Chiambretti e “Fin che la barca va”, venti minuti di navigazione quotidiani, al calar della sera lungo il Tevere, immersi nella bellezza e nella storia di Roma. Apre la settimana, il giornalista e scrittore Claudio Sabelli Fioretti, martedì 14 ottobre, l’ospite sarà Claudio Martelli, mercoledì 15, l’onorevole Angelo Bonelli e giovedì 16 il generale Roberto Vannacci. La settimana si concluderà, venerdì 17 ottobre, con il geologo Mario Tozzi.

Patrick Facciolo, in ogni puntata, sarà pronto ad analizzare le strategie comunicative di personaggi pubblici italiani e internazionali. “Fin che la barca va” è il programma che ospita personaggi del giornalismo, della cultura, della politica, dello sport, del costume e dello spettacolo. Insieme a loro, Chiambretti pone riflessioni e approfondimenti su dove si sta andando e in quali acque si sta navigando.