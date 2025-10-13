Aldo Cazzullo e Francesco Moser a “La Volta Buona” su Rai 1

Da oggi su Rai 1 nuova settimana con “La Volta Buona” con Caterina Balivo. Tra gli ospiti, Aldo Cazzullo e Francesco Moser

Settimana di storie, emozioni e grandi protagonisti a “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre, alle 14.00 su Rai 1. Si partirà con un salotto tutto dedicato a “Ballando con le stelle”, con Nancy Brilli e Carlo Aloia, coppia in gara nella nuova edizione del dance show del sabato sera di Rai 1, insieme ai maestri Raimondo Todaro e Sara Di Vaira, e al giurato Guillermo Mariotto.

Nelle interviste “one to one” condotte da Caterina Balivo, spazio ai volti più amati dello spettacolo, dello sport e del giornalismo italiano. Francesco Moser, leggenda del ciclismo, sarà in studio insieme alla compagna Mara Mosole, anche lei ex ciclista, per un racconto tra vita privata e successi sportivi. Giampaolo Morelli e la moglie Gloria Bellicchi saranno protagonisti di un’intervista “a due voci” tra pubblico e privato. L’attore, regista e sceneggiatore, e l’ex Miss Italia, oggi attrice e manager, racconteranno la loro storia familiare e il percorso che li ha portati a scrivere insieme il libro “Dislessico famigliare”, un manuale di vita nato dalla loro esperienza diretta con la dislessia, condivisa anche dai loro due figli. Gli attori Andrea Roncato e Valeria Fabrizi porteranno in studio la loro inconfondibile ironia e complicità. Entrambi fanno parte del cast della fiction Rai “La ricetta della felicità”, in cui Roncato interpreta un padre di famiglia romagnolo e giocatore incallito, mentre Fabrizi veste i panni di una madre affettuosa ma affetta da problemi di memoria.

Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera e autore di numerosi saggi bestseller, interverrà nel salotto di “La Volta Buona” con la sua recente pubblicazione “Francesco. Il primo italiano”, in cui ripercorre la vita e l’eredità spirituale di San Francesco d’Assisi. Domenico Centamore, volto del cinema e delle serie televisive italiane, noto per l’interpretazione di Vito in “I cento passi”, racconterà le prime indiscrezioni sull’attesissima quarta stagione della fiction “Màkari”, in cui interpreta Piccionello.