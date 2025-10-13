Al via gli ErasmusDays 2025: 6 giorni per celebrare i valori dell’Unione europea

ErasmusDays 2025: da oggi e fino al 18 ottobre, oltre 550 eventi in scuole, università, enti di formazione e gioventù in Italia; oltre10.000 iniziative in 60 paesi del mondo

Da oggi, lunedì 13 ottobre e fino al 18 tornano gli ErasmusDays: 6 giorni di eventi e iniziative per celebrare il Programma Erasmus+ e “far splendere l’Europa”, come recita il motto. L’edizione 2025 mette al centro i valori dell’Unione europea, come esperienza da vivere e condividere tra i cittadini, alla base per lavorare sul futuro: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani, inclusi quelli delle minoranze.

Gli #ErasmusDays rappresentano dal 2017 un appuntamento per la community Erasmus+ in Europa, che celebra i successi di Erasmus+ e mette in luce opportunità e i risultati di progetti di mobilità e cooperazione europea e il contributo del Programma alla crescita della cittadinanza europea e alla costruzione dell’Area europea dell’educazione. Per gli attori coinvolti, gli #ErasmusDays sono un momento di forte condivisione delle esperienze, diffusione dei risultati dei progetti e confronto con altre esperienze.

Anche nella nona edizione sono moltissimi i soggetti coinvolti, come scuole, università, centri di istruzione per gli adulti, istituti per la formazione, centri di ricerca ma anche società private, associazioni sportive, centri per l’impiego, Ong, associazioni giovanili, enti, centri di volontariato, youth worker. Nel complesso sono circa 10.000 gli eventi in programma in oltre 60 paesi nel mondo.

L’iniziativa è promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ INDIRE, INAPP e AIG con il patrocinio della Commissione europea. L’Italia si prepara a celebrare gli ErasmusDays con circa 550 eventi in tutte le regioni tra conferenze, tavole rotonde, eventi culturali e sportivi, laboratori, concerti, giochi e incontri tra istituti partner di progetti, dirette e storie sui canali social, giornate porte aperte, racconti di esperienze e mostre fotografiche. Anche in questa edizione si segnala il grande dinamismo da parte del mondo della scuola, che ha organizzato oltre l’80% degli eventi italiani in programma nella settimana.

Ne riportiamo di seguito alcuni

Il Centro Europe Direct Modena diventa hub per le tante iniziative in programma nella provincia, con un ricco calendario di iniziative in collaborazione con alcune scuole del territorio: il 13 ottobre il Liceo Muratori San Carlo ospita Building Bridges for Peace, pomeriggio di testimonianze Erasmus+ con scuole dell’Emilia-Romagna e ospiti internazionali; il 16 ottobre l’IIS Venturi propone Uniti nella diversità, evento aperto a studenti e famiglie sul tema dell’arte come linguaggio universale. Il 15 ottobre il Liceo Morandi di Finale Emilia e l’IIS Spallanzani di Castelfranco Emilia organizzano incontri, presentazioni multimediali, laboratori e racconti di esperienze di alunni e insegnanti; mentre il 17 ottobre l’ITCG Baggi di Sassuolo chiude la settimana con APERASMUS, serata dedicata a esperienze di studio e stage internazionali.

La provincia di Livorno propone una tre giorni sulla costa Toscana, con tappe a Cecina il 15 ottobre, Livorno il 16 e la conclusione a Portoferraio il 17 con l’appuntamento itinerante MarERASMUS – Vivi i valori del Mare, esprimi il tuo futuro. Gli incontri sono organizzati dall’Ufficio scolastico ambito territoriale della Provincia di Livorno, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. A Livorno l’evento sarà ospitato nella Fortezza Vecchia e prevede momenti di condivisione delle testimonianze dirette da parte di studenti e docenti e collega le imprese del settore marittimo-portuale e logistico con le scuole. Interverrà una rappresentante dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE.

Sempre in ambito istruzione scolastica, a Foligno nell’Auditorium San Domenico, l’Ufficio scolastico Regionale dell’Umbria organizza MAKE EUROPE SHINE…with Erasmus! L’incontro è aperto al pubblico dalle 9:30 alle 12:30 con interventi di studenti e scuole della regione Umbria per presentare e rappresentare i paesi partner dei progetti di mobilità, attraverso oggetti significativi simbolici di ciascun paese.

La community eTwinning parteciperà con due eventi ufficiali online aperti a tutti i docenti per favorire la nascita di nuovi progetti, già disponibili sulla piattaforma ESEP per l’iscrizione: il 13 ottobre, dalle 17:00 alle 18:0 è in programma il webinar “Combining eTwinning and Erasmus+ projects”: strategie e buone pratiche per rendere i progetti ancora più incisivi. Martedì 14 ottobre, alle ore 16:00 viene organizzata la “Partner-finding fair”: un’occasione unica per incontrare colleghi di tutta Europa e trovare partner con cui avviare nuove collaborazioni.

Molte le iniziative anche nell’ambito universitario, come l’evento Erasmus Day in programma a Verona il 13 ottobre alle ore 15:30, presso l’Aula Magna del Silos di Ponente del Polo Santa Marta. L’incontro informativo è organizzato da ESN Verona ed è aperto a tutte le studentesse e gli studenti interessati a conoscere le opportunità di mobilità internazionale offerte dall’Ateneo e da enti partner. Partecipano all’evento, patrocinato dal Consiglio Studentesco dell’Università di Verona, anche l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo, Europe Direct Verona ed ex studenti Erasmus che condivideranno le loro esperienze nei percorsi di formazione internazionale.

Il Politecnico di Torino organizza l’iniziativa diffusa Go Places with PoliTo, che dal 13 al 17 ottobre prevede info-point itineranti nelle sedi universitarie, presentazioni dedicate a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, una fiera internazionale con stand delle università partner e webinar con partecipanti da tutto il mondo Parallelamente, PoliTO produce il podcast Ready. Set. Erasmus., che racconta il programma da prospettive diverse – mobilità studentesca e dello staff, programmi innovativi come i Blended Intensive Project e alleanze universitarie – con storie, consigli utili e riflessioni sul futuro dell’università internazionale

Nell’ambito dell’educazione per gli adulti, Trentino Social Tank ospiterà il 16 ottobre 2025 dalle 14:30 alle 17:30 un evento internazionale ibrido dedicato all’Apprendimento Basato sulle Sfide (CBL), nell’ambito del progetto Erasmus+ TEACH. L’incontro, che si terrà in presenza presso l’Aula Kessler dell’Università di Trento e online, offrirà ai docenti un’occasione di sviluppo professionale per conoscere e sperimentare la metodologia CBL come approccio pratico e inclusivo alla didattica. Il programma prevede testimonianze di insegnanti e discenti adulti, oltre a un laboratorio interattivo in cui i partecipanti progetteranno proprie “sfide educative”, con strumenti digitali come Miro o Jamboard, esplorando come la CBL possa adattarsi a discipline e contesti diversi.

In Calabria, l’associazione La città del sole di Locri partecipa con un laboratorio sul benessere e l’inclusione basato sul Metodo DONNA. Il 14 ottobre si terrà una giornata formativa dedicata all’uso delle arti e dell’attività outdoor come strumenti di crescita personale e inclusione sociale, con interventi di esperti e attività esperienziali. L’evento, gratuito ma a posti limitati, è rivolto a chi opera nei settori della scuola, della riabilitazione e della cultura, e promuove il benessere e la prevenzione del disagio psicofisico e sociale.

Erasmusdays 2025: https://www.erasmusdays.eu/ Tutti gli eventi in programma dal 13 al 18 ottobre sono raccolti e presentati nel sito ufficiale europeo degli

