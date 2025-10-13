A “Cose Nostre” su Rai 1 l’omicidio di Michele Fazio, vittima innocente di mafia

“La strada giusta” è il titolo della puntata di “Cose Nostre” – condotta da Emilia Brandi lunedì 13 ottobre, alle 23.25 su Rai 1 – che racconterà l’omicidio di Michele Fazio

“La strada giusta” è il titolo della puntata di “Cose Nostre” – condotta da Emilia Brandi lunedì 13 ottobre, alle 23.25 su Rai 1 – che racconterà l’omicidio di Michele Fazio, un ragazzo vittima innocente di mafia, ucciso per errore a 15 anni durante un agguato a Bari Vecchia nel 2001.

La morte di Michele Fazio scosse all’epoca profondamente la città, attraversata in quegli anni da una faida sanguinaria tra il Clan Capriati e il Clan Strisciuglio. La famiglia di Michele Fazio, una famiglia onesta e per bene, ha lottato per anni per ottenere giustizia, e con coraggio è rimasta a vivere nei vicoli di Bari Vecchia. Oggi, anche grazie al loro impegno, il quartiere del Borgo Antico è divenuto il simbolo di riscatto e una meta turistica e non più sinonimo di violenza e degrado.