“The Wave”, un disaster-movie norvegese, stasera su Rai 4: la trama

Il disaster-movie norvegese “The Wave”, in onda domenica 12 ottobre alle 21.20 su Rai 4. La trama del film diretto da Roar Uthaug

La piccola città turistica Geiranger, ai piedi della montagna Åkneset, sta per essere stravolta da una terribile catastrofe: alcuni recenti eventi sismici potrebbero causare una frana che, finendo sul fiordo, provocherebbe un’onda di 80 metri di altezza. Il geologo Kristian Eikjord farà di tutto per mettere in salvo la sua famiglia dal pericolo imminente. Una storia alla quale dà vita il disaster-movie norvegese “The Wave”, in onda domenica 12 ottobre alle 21.20 su Rai 4.

Diretto da Roar Uthaug, regista del reboot cinematografico di “Tomb Raider” e del fanta-action “Troll”, “The Wave” è uno dei più felici esempi di disaster-movie europeo degli ultimi anni, realistico e allo stesso tempo spettacolare, oltre che capace di generare una grande empatia con i personaggi protagonisti. Proposto dalla Norvegia per rappresentare il Paese agli Oscar 2015, “The Wave” è stato il maggiore incasso cinematografico norvegese di quell’anno.