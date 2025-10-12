Su Rai Movie il ritorno di Bud Spencer e Terence Hill con “Botte di Natale”: la trama

Bud Spencer e Terence Hill, un’accoppiata di culto, nell’ultimo film girato insieme: è “Botte di Natale”, in onda domenica 12 ottobre alle 21.10 su Rai Movie: la trama

Bud Spencer e Terence Hill, un’accoppiata di culto, nell’ultimo film girato insieme: è “Botte di Natale”, in onda domenica 12 ottobre alle 21.10 su Rai Movie. Nel vecchio West, due fratelli – un baro e un cacciatore di taglie – sono rivali e divisi da anni. L’occasione di far pace arriva quando la loro madre scrive a Travis, pregandolo di far pace con Moses e raggiungerla per Natale. Impossibile dire di no, e la coppia si riunisce: ma prima di tornare al focolare i due dovranno sconfiggere un’agguerrita banda di sgangherati criminali. Spencer e Hill si erano separati a metà degli anni Ottanta, dopo aver dominato per oltre un decennio il box office: la rimpatriata del ’94, con Hill alla regia, non delude, intrattiene e ridà luce agli anni d’oro con due interpreti per niente invecchiati e sempre molto affiatati tra loro. Nel cast Anche Anne Kasprik.