Stasera su Rai 3 “Un giorno in pretura” con la puntata intitolata “Fuga d’amore”

“Un giorno in pretura” con la puntata intitolata “Fuga d’amore”, di Simona Tili, in onda domenica 12 ottobre alle 23.10 su Rai 3

Processo d’Appello nei confronti di Michele Antonio Gaglione, accusato dell’omicidio della sorella Maria Paola, una ragazza di 18 anni, morta nel corso di un inseguimento in motorino su una strada ai confini tra Napoli e Caserta nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2020.

Maria Paola era a bordo di uno scooter guidato dal fidanzato, Ciro Migliore, un ragazzo transgender mai accettato dalla sua famiglia. Michele Gaglione è stato già condannato in primo grado a nove anni e sei mesi per omicidio preterintenzionale. Ma riuscirà la condanna a resistere al vaglio del giudizio di appello?