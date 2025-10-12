Stasera su Rai 1 gli episodi 7 e 8 di “Balene – Amiche per sempre”: la trama

Due amiche in cerca della verità sulla morte di una terza amica: stasera su Rai 1 torna “Balene”, un dramedy brillante con Veronica Pivetti e Carla Signoris

“Balene” – liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello – è la serie tv in 4 serate che torna domenica 12 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 1.

Nell’episodio 7 “S’intravede la terra ferma” Evelina e Milla creano le “Balenine”, una nuova pasta per bambini che potrebbe salvare il pastificio. Mentre Flaminia accetta un nuovo lavoro ed Emanuele cambia idea sulla danza grazie a lei, Riccardo sceglie Evelina. Ma vecchi ritorni e sentimenti irrisolti rischiano di sconvolgere ogni equilibrio.

Nell’episodio 8 “L’approdo, le “Balenine” non decollano e l’ultima speranza dei Cappiello sfuma. Mentre Congias si riavvicina a Evelina e Carlotta a Riccardo, Emanuele e Susanna vivono la loro storia, scatenando la gelosia di Flaminia. Tra amori, ritorni e verità nascoste, Evelina e Milla scopriranno l’ultimo segreto di Adriana.

Nella serie, Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla) sono le protagoniste di “Balene”, un dramedy brillante e originale in cui due amiche scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. Evelina e Milla, che si conoscono fin dai tempi dell’università, da dieci anni non si frequentano più, ma la scomparsa di Adriana, terza amica di sempre, riavvicina le due donne, così tanto diverse ma al tempo stesso accomunate dalla necessità di un grande cambiamento nelle proprie vite.