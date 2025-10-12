Rhenus rafforza la sua presenza in Italia con l’apertura di una nuova piattaforma logistica

Rhenus Logistics rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura di un nuovo magazzino a Riano, nei pressi di Roma. Questa espansione rappresenta un passo strategico

Rhenus Logistics annuncia l’apertura di Riano 2, la più recente aggiunta alla propria infrastruttura logistica nell’area di Roma. Questa espansione rappresenta una tappa fondamentale nella strategia dell’azienda per estendere la propria rete del trasporto domestico oltre l’ormai consolidato presidio nel Nord Italia, offrendo una copertura più ampia e un servizio più rapido verso il Sud.

In un’area dove è notoriamente difficile trovare spazi di magazzino adeguati, con il lancio di Riano 2 Rhenus ha compiuto una scelta coraggiosa. Il nuovo sito non solo rafforza la presenza dell’azienda nella capitale, ma consente anche il passaggio da operazioni affidate a partner esterni a una gestione diretta, garantendo maggiore controllo, efficienza e qualità del servizio per i clienti, in particolare nel Centro e Sud Italia.

Maggiore capacità per la distribuzione domestica e il Transport Related Warehousing

L’espansione porta benefici significativi alla linea di prodotto Transport Related Warehousing (TRW), offrendo maggiore disponibilità di spazi per servire al meglio i clienti esistenti e accoglierne di nuovi. Ancora più importante, Riano 2 rafforza le capacità di distribuzione domestica di Rhenus, permettendo consegne più rapide e affidabili e una presenza operativa diretta nelle aree a sud di Roma.

Questo investimento si inserisce in una strategia più ampia volta a posizionare l’Italia come hub logistico chiave nel Sud Europa, supportando i flussi nazionali e internazionali con infrastrutture solide e soluzioni su misura.

Funzionale per l’e-commerce e ideale per le startup

Dotato di macchinari avanzati per il packaging e-commerce, il nuovo magazzino è pronto a soddisfare le esigenze del commercio digitale. Offre una soluzione scalabile per startup e aziende in crescita che cercano spazio e supporto logistico per lanciare o espandere le proprie attività online.

Panoramica della struttura

Piattaforma Riano 1: 42.072 m² totali – 39.505,61 m² dedicati al servizio TRW, 2.566,39 m² dedicati al servizio Home Delivery | Altezza sotto trave: 12 m | 98 baie di carico + 3 rampe | Capacità pallet: 38.500

Piattaforma Riano 2: oltre 5.600 m² | Altezza sotto trave: 12 m | 59 baie di carico + 1 rampa | Capacità pallet: 3.000 estendibile fino a 5.000

“Questa espansione è la prova concreta della nostra visione a lungo termine per il mercato italiano,” ha dichiarato Guglielmo Davide Tassone, Managing Director di Rhenus Logistics in Italia. “Con Riano 2 non solo potenziamo le nostre capacità logistiche nell’area di Roma, ma estendiamo la nostra rete domestica oltre il Nord, garantendoci una copertura più solida e una maggiore operatività verso il Sud Italia. Questo ci consente di servire i nostri clienti in modo più diretto, efficiente e flessibile, anche nel settore e-commerce in forte crescita.”

Con Riano 2, Rhenus continua a investire in infrastrutture che supportano crescita, flessibilità e soluzioni orientate al cliente, consolidando il proprio ruolo di partner logistico di riferimento nel Sud Europa.

Rhenus – Chi siamo

Il Gruppo Rhenus è uno dei principali specialisti della logistica a livello globale, con operazioni internazionali e un fatturato annuo pari a 8,2 miliardi di euro. Conta 41.000 collaboratori attivi in 1.330 sedi distribuite in oltre 70 Paesi, impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative lungo l’intera catena di fornitura. Che si tratti di trasporto, stoccaggio, sdoganamento o servizi a valore aggiunto, questa azienda a conduzione familiare concentra le proprie attività in diverse unità operative, mettendo sempre al centro le esigenze dei clienti.