Qualificazioni Mondiali: Kean, Retegui ed Esposito affondano l’Estonia

Qualificazioni mondiali di calcio, l’Italia ne fa 3 all’Estonia e pensa a Israele: obiettivo playoff. Reti di Kean (poi fuori infortunato), Retegui e Pio Esposito

L’Italia cammina verso i playoff. La tappa di Tallinn contro l’Estonia è stata superata con un 3-1 firmato da Kean, Retegui ed Esposito. Prossimo appuntamento martedì a Udine contro Israele. Partita blindatissima, ma per gli azzurri da blindare c’è il secondo posto del girone alle spalle della Norvegia. Provare a raggiungere i Mondiali direttamente è un sogno praticamente svanito. Già, perché Haaland ha trascinato i suoi con una tripletta (sbagliando pure due volte un rigore) nel 5-0 contro Israele, e adesso la strada per la Norvegia è davvero spianata: prima nel gruppo I con 18 punti in sei partite (e +26 di differenza reti). L’Italia ne ha 12 in cinque gare (+7). Per gli azzurri la sfida alla Le Coq Arena contro l’Estonia è andata via come doveva, peccato solo per un infortunio a Kean che adesso preoccupa in vista dell’importante sfida con Israele, anche perché l’attacco è diventato il punto di forza dell’Italia di Gattuso. Una Italia super-offensiva per esempio quella di Tallinn, con Orsolini e Raspadori sugli esterni e l’ormai consolidata coppia Kean-Retegui in avanti. Ci sono voluti solo quattro minuti per orientare la gara, con l’attaccante della Fiorentina che ha ricevuto in area da Dimarco e ha messo il pallone sul palo lontano, lì dove il portiere non poteva arrivare. I saltelli di gioia per il gol, e poco dopo però la distorsione alla caviglia destra: Kean fuori e dentro Francesco Pio Esposito.

Squadra azzurra che ha continuato a puntare sul proprio attacco per cercare di chiudere la partita. Prima della mezz’ora è arrivata la possibilità di segnare la seconda rete, ma Retegui ha fallito un calcio di rigore. Niente paura, perché l’ex Atalanta si è rifatto poco dopo mettendo in rete un destro ravvicinato. Due a zero all’intervallo. Non pensando più a inseguire probabilmente inutili goleade, l’Italia ha controllato il gioco anche nel secondo tempo, tirando però un po’ il fiato in vista della partita ben più decisiva di martedì a Udine. Ritmi blandi e al 60′ i classici cambi per fare riposare qualcuno, a cominciare dagli esterni Orsolini e Raspadori. Quest’ultimo aveva appena avuto l’occasione per segnare il terzo gol con un sinistro potente che ha centrato però il corpo del portiere. E così il terzo nome sul tabellino è diventato quello di Francesco Pio Esposito, alla sua prima rete in Nazionale: perfetto il tiro di prima intenzione su un cross basso arrivato dalla sinistra. Un gioiellino. Un errore di Donnarumma invece, che in presa alta si è fatto sfuggire il pallone dalle mani, ha poi regalato il gol all’Estonia. Più pesante però in casa Italia purtroppo un cartellino giallo a Bastoni: diffidato, salterà la prossima gara. Al fischio finale testa già a Israele, cercando di non farsi distrarre da tutto quello che gira intorno a questa partita. Obiettivo playoff, dove l’Italia sarebbe testa di serie, un piccolo vantaggio in più verso una qualificazione ai Mondiali che non deve sfuggire. Avanti un passo alla volta.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)