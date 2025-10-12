“Linea Verde” oggi su Rai 1 è a San Vito Lo Capo

Una delle località più affascinanti della Sicilia, dove si intrecciano mare cristallino, accoglienza e cucina in un racconto autentico: è San Vito Lo Capo la meta di “Linea Verde”, in onda domenica 12 ottobre alle 12.20 su Rai 1. Protagonista della puntata sarà il cous cous, piatto simbolo di questo territorio ed espressione di un dialogo gastronomico e culturale che, da secoli, unisce il Mediterraneo.

Sarà Peppone Calabrese a spiegare le origini del cous cous e la sua preparazione, attraverso il racconto di pescatori, cuochi e agricoltori, mentre Fabio Gallo si sposterà ad Erice per scoprire le antiche tradizioni dolciarie e tessili e a Custonaci per raccontare la storia della Grotta Mangiapane.

Nel frattempo, Peppone, incontrerà Lello Analfino, cantautore, musicista ed espressione autentica di una Sicilia contemporanea, fatta di emozioni, contrasti e speranza.

Fabio salirà, infine, sul Faro di San Vito Lo Capo per spiegare il legame profondo tra il mare, questa terra e la sua comunità.

La costa trapanese sarà, invece, l’itinerario di Margherita Granbassi che, partendo dalla Scogliera della Salinella, arriverà fino all’antica tonnara di Capo Granitola, oggi sede di un centro di ricerche per la tutela e la sostenibilità del mare. Peppone, Fabio e Margherita si ritroveranno per il gran finale a San Vito Lo Capo, dove assaggeranno tre varianti di cous cous, in primis quello alla trapanese, fatto con spezie e brodo di pesce.