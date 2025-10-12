L’accordo di pace a Gaza a Tv Talk con Mia Ceran oggi su Rai 3


Seconda puntata per “Tv Talk”, condotto da Mia Ceran, in onda sabato 11 ottobre alle 15 su Rai 3. In apertura l’accordo per la prima fase della pace a Gaza

tv talk

Seconda puntata per “Tv Talk”, condotto da Mia Ceran, in onda sabato 11 ottobre alle 15 su Rai 3. In apertura l’accordo per la prima fase della pace a Gaza: com’è rimbalzata sulle reti televisivi di tutto il mondo questa notizia? Con Massimo Giletti, Francesca Mannocchi collegata da Gerusalemme e il giornalista Carlo Puca. A seguire i ReTVeet, la rubrica che riproporrà i momenti tv clou più recenti e spazio all’esordio di “Ballando con le Stelle” con Paolo Belli in studio.
Maria Antonietta Tilloca, storica concorrente del primo “Grande Fratello”, e Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione, analizzeranno il programma condotto da Simona Ventura: quest’anno si è rivista l’energia delle prime edizioni? Infine, con Pierpaolo Spollon, un focus sulla nuova serie internazionale “Hotel Costiera”, mentre Nicola Gratteri parlerà del suo programma “Lezioni di Mafie”.
“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.