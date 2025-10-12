L’accordo di pace a Gaza a Tv Talk con Mia Ceran oggi su Rai 3

Seconda puntata per “Tv Talk”, condotto da Mia Ceran, in onda sabato 11 ottobre alle 15 su Rai 3. In apertura l’accordo per la prima fase della pace a Gaza
Seconda puntata per “Tv Talk”, condotto da Mia Ceran, in onda sabato 11 ottobre alle 15 su Rai 3. In apertura l’accordo per la prima fase della pace a Gaza: com’è rimbalzata sulle reti televisivi di tutto il mondo questa notizia? Con Massimo Giletti, Francesca Mannocchi collegata da Gerusalemme e il giornalista Carlo Puca. A seguire i ReTVeet, la rubrica che riproporrà i momenti tv clou più recenti e spazio all’esordio di “Ballando con le Stelle” con Paolo Belli in studio.
Maria Antonietta Tilloca, storica concorrente del primo “Grande Fratello”, e Jonathan Kashanian, vincitore della quinta edizione, analizzeranno il programma condotto da Simona Ventura: quest’anno si è rivista l’energia delle prime edizioni? Infine, con Pierpaolo Spollon, un focus sulla nuova serie internazionale “Hotel Costiera”, mentre Nicola Gratteri parlerà del suo programma “Lezioni di Mafie”.
“Tv Talk” è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano, Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia Giulia Sodi.