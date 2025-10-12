Krano annuncia l’uscita della colonna sonora del film “Le città di pianura”

In occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del film di Francesco Sossai “Le Città di Pianura”, dopo il primo singolo “Ti”, Marco Spigariol in arte Krano presenta “Workaholica”, secondo estratto dalla colonna sonora originale del film, composta dal cantautore psichedelico veneto e in uscita per Maple Death Records il 7 novembre.

Dopo Requiescat In Plavem e Lentius Profundius Suavius, Krano torna con una nuova, sorprendente deviazione nel suo percorso musicale: un kolossal doppio album, la sua prima colonna sonora originale, scritta per il film “Le città di pianura” diretto da Francesco Sossai e presentato al Festival di Cannes (Un Certain Regard). Un viaggio scanzonato e malinconico attraverso la campagna veneta, dove memoria e irriverenza viaggiano fianco a fianco, un road-movie ambientato in un territorio in piena trasformazione, con protagonisti Filippo Scotti (protagonista di ‘È stata la mano di Dio’, film di Paolo Sorrentino), Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla (de Il Teatro Degli Orrori), Andrea Pennacchi e Roberto Citran. “Le Città di Pianura” è stato prodotto da Vivo film con Rai Cinema in coproduzione con Maze Pictures e distribuito da Lucky Red.

La colonna sonora di Krano prosegue il suo percorso unico: un outsider totale e al tempo stesso una figura di riferimento dell’underground europeo. Una musica che intreccia la desolazione del Piave e le nebbie della laguna con quel folk psichedelico, sospeso e allucinato, che da sempre caratterizza il cantautore veneto. Un incontro perfetto per la visione cinematografica di Sossai, toccante e spensierata, la musica di Krano racconta il “Veneto profondo” cantando in dialetto ma con con un suono che richiama la grande tradizione del folk americano degli anni ‘70, brani che oscillano tra la scioltezza di Nashville, il gotico italiano e ballate stregate.