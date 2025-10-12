Il film “Quo Vadis, Aida?” stasera su Rai Storia per Binario Cinema: la trama

Il film di Hasan Nuhanovic – ispirato al memoriale “Under the UN flag” – “Quo vadis, Aida?”, in onda domenica 12 ottobre alle 21.10 su Rai Storia: la trama
Srebrenica, luglio 1995. Durante l’invasione serba, la traduttrice delle Nazioni Unite Aida cerca di mettere in salvo la famiglia. È il film di Hasan Nuhanovic – ispirato al memoriale “Under the UN flag” – “Quo vadis, Aida?”, in onda domenica 12 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”. Il film è stato candidato agli Oscar 2021.