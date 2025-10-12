Il robot “Goldrake” confermato in fascia preserale ogni domenica su Rai 2 . La serie di 71 episodi, restaurata è arricchita da 3 inediti mai trasmessi in Rai

Dopo il successo ottenuto domenica 5 ottobre, la serie animata classica “UFO Robot Goldrake” è stata confermata in programmazione ogni domenica alle 18.55 su Rai 2. La storica serie di 71 episodi, restaurata e arricchita da 3 inediti mai trasmessi prima dalla Rai, torna con colori più vividi che mai in una collocazione stabile, in una fascia oraria preserale accessibile ai nostalgici e alle nuove generazioni.

Questo rilancio segna un importante omaggio a un anime che ha segnato la storia televisiva italiana a partire dagli anni ’70. La sigla italiana originale della serie e la trama che racconta le avventure di Actarus e del robot Goldrake sono rimaste indelebili nella memoria dei “boomers” e non solo. L’intera serie sarà inoltre disponibile anche su RaiPlay con due episodi a settimana.