Evelina Sgarbi, Enrico Montesano, Rita Rusic oggi a Domenica In su Rai 1

Oggi su Rai 1 torna la “Domenica In” con Mara Venier. Tra gli ospiti: Evelina Sgarbi, Enrico Montesano, Rita Rusic, il Mago Silvan

Domenica 12 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10, nuovo appuntamento su Rai 1 con “Domenica In”, condotto da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Al centro della puntata, le storie e le testimonianze di volti noti e amati dal pubblico. Evelina Sgarbi, figlia del celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi, parlerà apertamente del delicato rapporto con suo padre, offrendo uno sguardo personale su una vicenda che ha suscitato grande attenzione mediatica. Le condizioni di salute di Sgarbi saranno quindi approfondite nel talk condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno: in studio interverranno Barbara Alberti, Simona Izzo e Vladimir Luxuria, mentre da Milano sarà in collegamento il giornalista Vittorio Feltri.

Enrico Montesano, che ha festeggiato 80 anni lo scorso giugno, sarà protagonista di un incontro con Mara Venier, in cui si racconterà attraverso aneddoti di carriera e vita privata. Anche Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica, dialogherà con Mara Venier in un’intensa intervista che ripercorrerà i momenti più significativi del suo percorso personale e professionale.

A rendere il pomeriggio ancora più coinvolgente ci penserà Teo Mammucari che sarà protagonista di un momento magico insieme al leggendario Mago Silvan, ed Enzo Miccio, che racconterà il mito di Patty Pravo, icona di stile e personalità rivoluzionaria degli anni ’70.