Elezioni regionali, urne aperte in Toscana: si vota fino a domani alle 15

Regionali, urne aperte in Toscana: la sfida a tre per la poltrona di presidente della Regione è tra l’uscente Eugenio Giani (centrosinistra), Antonella Bundu (Toscana rossa) e Alessandro Tomasi (centrodestra)

Urne aperte dalle ore 7 in Toscana per le elezioni regionali. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio si svolgerà immediatamente dopo, nel corso del pomeriggio. Sono circa tre milioni gli aventi diritto al voto. La sfida a tre per la poltrona di presidente della Regione è tra l’uscente Eugenio Giani (sostenuto dal centrosinistra), Antonella Bundu (per Toscana rossa) e Alessandro Tomasi (per la coalizione di centrodestra). Vince il candidato che ottiene almeno il 40 per cento delle preferenze altrimenti si andrà al ballottaggio tra due settimane, ossia domenica 26 e lunedì 27 ottobre. È possibile il voto disgiunto. Si scelgono anche i 40 consiglieri della Regione.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)