Devya pubblica la versione estesa del suo nuovo lavoro: “Organizer (Deluxe Edition)”

DEVYA, l’artista visionario nel panorama della musica elettronica, è lieto di annunciare l’uscita della versione estesa del suo nuovo lavoro: “Organizer (Deluxe Edition)”. La distribuzione globale dell’album è gestita in collaborazione con RouteNote, garantendo che questa versione speciale raggiunga tutte le principali piattaforme di streaming e digital store.
“Organizer” è stato universalmente riconosciuto per il suo design sonoro meticoloso e le sue composizioni avvincenti. Questa Deluxe Edition non solo include le tracce originali che hanno definito il progetto, ma aggiunge anche materiale inedito, remix esclusivi o bonus track, offrendo ai fan una visione più completa e approfondita del mondo sonoro di Devya.
L’album completo è già disponibile per l’ascolto su Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal e tutte le principali piattaforme di streaming.
BIO DEVYA : Devya è un artista/produttore con sede a Lucca. Conosciuto per il suo approccio meticoloso al sound design e la sua capacità di creare paesaggi sonori emotivi e complessi, Devya si sta rapidamente affermando come una delle voci più originali nel panorama Indietronico. L’uscita di “Organizer (Deluxe Edition)” consolida la sua reputazione di artista da tenere d’occhio.