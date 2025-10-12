Ciclismo, nel Giro di Lombardia quinto successo di Pogacar: è leggenda

Con il Giro di Lombardia, il 2025 dello sloveno Pogacar va in archivio: un anno straordinario che prima lo aveva visto trionfare anche nel Fiandre, al Tour de France, alla Liegi, e poi al Mondiale e all’Europeo

Leggendario Tadej Pogacar. Anche se ormai nessuno sembra stupirsi. Lo sloveno ha vinto il Giro di Lombardia per la quinta volta consecutiva, impresa mai riuscita a nessuno. Cinque infatti i successi anche per Fausto Coppi, ma non di fila. Quella dell’atleta della Uae è una ‘tirannia’. Per lui è stata anche la decima Monumento di una carriera che lo ha già collocato tra i più grandi di sempre. Stavolta Pogacar è partito a 37 km dall’arrivo, ha recuperato e poi si è lasciato alle spalle il fuggitivo Quinn Simmons, e ha tagliato il traguardo da solo. Secondo il solito Remco Evenepoel, mentre al terzo posto ha chiuso Michael Storer. Il 2025 dello sloveno va in archivio: un anno straordinario che prima del Giro di Lombardia lo aveva visto trionfare anche nel Fiandre, al Tour de France, alla Liegi, e poi al Mondiale e all’Europeo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)