“A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo” su Rai 1 fa tappa ad Ariccia

Ariccia, alle porte di Roma: è la meta di “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, in onda domenica 12 ottobre alle 10.05 su Rai 1

Ariccia, alle porte di Roma: è la meta di “A Sua Immagine. Viaggio nel Giubileo”, in onda domenica 12 ottobre alle 10.05 su Rai 1. All’interno del suggestivo Palazzo Chigi – già set cinematografico del “Gattopardo” di Visconti – Lorena Bianchetti incontra il professor Francesco Petrucci per raccontare i legami tra Ariccia, i papi e i giubilei, svelando curiosità e aneddoti poco noti. Un approfondimento particolare è dedicato alla famiglia Chigi, che per secoli ha custodito le chiavi del conclave, fino al pontificato di Papa Paolo VI.

La visita prosegue nella chiesa di Santa Maria Assunta, per approfondire la figura di Papa Alessandro VII Chigi, promotore di ben tre giubilei, il primo dei quali indetto subito dopo la sua elezione.

La puntata è arricchita dalla presenza della cantante Silvia Salemi, che offrirà una riflessione musicale sul tema del giubileo e della speranza. Non manca una toccante storia di solidarietà: il pranzo della domenica organizzato dal gruppo Caritas del paese.

Come sempre, ad accompagnare Lorena Bianchetti ci saranno Paolo Balduzzi, con un nuovo pellegrinaggio a piedi, e Roberto Celestri, art influencer.