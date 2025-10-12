“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 racconta la spiritualità mariana

Il programma “A Sua Immagine” oggi su Rai 1 parla della spiritualità mariana. La Santa Messa dalla Chiesa di Santa Maria del Suffragio de L’Aquila

Domenica 12 ottobre, alle 10.30 su Rai1, nuovo appuntamento con “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura. Al centro di questa puntata è Maria. La spiritualità mariana – di cui si celebra il Giubileo – ha nutrito la Chiesa per secoli, ispirando misericordia e carità per tutti. Al cuore delle celebrazioni vi è anche la presenza speciale della statua della Madonna di Fatima a Roma, una presenza che può essere richiesta solo dai pontefici.

Ma Maria è anche la Regina della Pace, evocata con speranza in questi giorni difficili. Si aprirà una finestra sulla Terra Santa con i messaggi del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca dei Latini di Gerusalemme, e di padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza.

Ospiti di Lorena Bianchetti saranno don Marco Pagniello, direttore della Caritas, e padre Giuseppe Buffon, francescano e storico della Chiesa.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa di Santa Maria del Suffragio in L’Aquila.

Alla fine della S. Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo” che ci guida verso l’Anno Santo. Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Leone XIV da Piazza San Pietro.