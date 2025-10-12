A Roma con “Kilimangiaro on the road” oggi su Rai 3

Sarà Roma, con la sua bellezza monumentale e senza tempo, a fare da sfondo all’ultima puntata di “Kilimangiaro on the road”, in onda domenica 12 ottobre alle 16.45 su Rai 3. In questa quarta e conclusiva tappa, Camila Raznovich guiderà gli spettatori in un viaggio esclusivo che partirà da Castel Sant’Angelo per culminare all’interno della Biblioteca Apostolica Vaticana: un’opportunità straordinaria per scoprire gli affreschi del Salone Sistino e lasciarsi incantare dal panorama mozzafiato che si apre dal belvedere su Roma. Ad accompagnarla il giovane “content creator” romano Gian Marco D’Eusebi, che svelerà volti inediti della città eterna.

Si conclude così il ciclo di quattro speciali che ha visto il programma di Rai Cultura lasciare momentaneamente lo studio per raccontare l’Italia attraverso itinerari inediti e incontri sorprendenti Dopo le tappe in Abruzzo, tra la Costa dei Trabocchi e L’Aquila, e l’incursione emiliana tra Modena e Sassuolo, l’ultima puntata chiude un viaggio che ha portato il pubblico alla scoperta di un’Italia ricca di storia, bellezza e luoghi ancora poco conosciuti.

La regia è di Anna Grossi e Roberto Valdata.