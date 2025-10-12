A “Check-Up” oggi su Rai 1 si parla di endoscopia

La nuova puntata di “Check-Up”, lo storico programma di informazione medica della Rai condotto da Luana Ravegnini, sarà dedicata al tema dell’endoscopia: guardare dentro il corpo umano grazie alle nuove tecniche della medicina. Appuntamento domenica 12 ottobre alle 9.15 su Rai 1, su RaiPlay e, in podcast, su RaiPlay Sound.

Tiziana Stallone, biologa nutrizionista e docente presso l’Università UniCamillus di Roma, approfondirà il legame tra alimentazione scorretta e alterazioni della struttura e della funzionalità del tratto digestivo superiore. A seguire, Silvio Danese, Direttore di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva all’IRCCS San Raffaele di Milano, spiegherà cos’è la gastrite e quali sono le sue implicazioni cliniche grazie all’ausilio di un simulatore in studio.

Francesco Musumeci, responsabile della cardiochirurgia mininvasiva e robotica dell’ISMETT di Palermo, illustrerà poi, attraverso animazioni in 3D, il corretto funzionamento della valvola mitrale e le conseguenze di una sua disfunzione.

Spazio anche ai disturbi respiratori: Antonio Minni, otorinolaringoiatra e docente del Dipartimento Organi di Senso presso la Sapienza Università di Roma, parlerà dei polipi nasali, causa spesso poco conosciuta di ostruzione nasale e di un peggioramento della qualità della vita.

Con Paola Villa, ginecologa presso la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma, ci sarà un approfondimento sulle cisti ovariche e sui metodi di indagine endoscopica a disposizione.

E ancora, Maria Malucelli, psicoterapeuta e docente di Psicologia Clinica alla Fondazione Fatebenefratelli di Roma, affronterà il tema dell’introspezione e del valore della conoscenza di sé nel contesto della salute mentale e della crescita personale.

Chiuderà la puntata Gianmarco Rea, Segretario della Società Italiana di Medicina Generale della Regione Lazio, che chiarirà il significato di alcuni termini medici che possono generare confusione.