Walter Veltroni e Camila Raznovich a “La Confessione” stasera su Rai 3

Stasera su Rai 3 torna il programma “La Confessione” di Peter Gomez. Ospiti Walter Veltroni e Camila Raznovich

Sono Walter Veltroni e Camila Raznovich gli ospiti de “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con interviste a tutto tondo a personaggi della politica, dello spettacolo, del mondo della cultura e dello sport, in onda sabato 11 ottobre alle 20.20 su Rai 3.

Si parte con Walter Veltroni che racconterà la sua lunga militanza politica, prima nel Pci, poi nel Pds, nei Ds fino alla fondazione del Partito democratico, di cui è stato il primo segretario. Non solo politica però, perché Veltroni parlerà anche della sua infanzia e di attualità.

Dopo di lui, Camila Raznovich ripercorrerà la sua vita: i primi anni trascorsi tra Italia, India e Inghilterra nelle comuni di Osho, il mistico indiano morto nel 1990. Poi, il rientro a Milano e l’inizio della carriera televisiva, prima a Mtv, poi a La7 e poi a Rai 3 con Amore Criminale e con il Kilimangiaro, trasmissione che guida da oltre 10 anni.