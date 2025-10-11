Dal 17 ottobre al 14 novembre 2025, Spazio Thetis ospita Venezia/Berlino. Profili urbani, la mostra di Giovanni e Francesco Bertin a cura di Enrico Gusella

Due città, due generazioni, uno sguardo fotografico condiviso. Dal 17 ottobre al 14 novembre 2025, Spazio Thetis ospita Venezia/Berlino. Profili urbani, la mostra di Giovanni e Francesco Bertin a cura di Enrico Gusella.

Il progetto esplora i profili urbani di Venezia e Berlino attraverso riflessi, onde, superfici specchianti e geometrie inattese. Le immagini non si limitano a documentare, ma trasformano frammenti quotidiani – facciate, automobili, canali – in metafore visive: a Venezia l’onda e la marea diventano simbolo della fragilità della città, mentre a Berlino l’automobile e il traffico si fanno specchi della sua energia vitale.

Come scrive Gusella: «Da Venezia a Berlino, l’occhio dei due fotografi ci invita a leggere le città come territori mutevoli, specchi della nostra identità e delle sue trasformazioni.»

L’evento è in collaborazione con l’Associazione culturale Paolo Rizzi ETS di Venezia