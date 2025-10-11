“Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1 oggi va alla scoperta di Lucca

Una delle città medievali più belle e meglio conservate della Toscana, che ha saputo mantenere intatta la sua anima storica e culturale: è Lucca la prima meta di Alberto Angela e “Passaggio a Nord Ovest”, in onda sabato 11 ottobre alle 15.00 su Rai 1. Famosa per la sua splendida e singolare piazza ellittica realizzata sui resti dell’Antiteatro romano, Lucca ospita altri tesori come la Torre Guinigi caratterizzata da un giardino pensile sulla sommità, e le imponenti mura rinascimentali, uno dei pochi esempi in Italia di cinta muraria perfettamente intatta.

La tappa successiva è al Parco Nazionale di Göreme, in Turchia, cuore della regione storica della Cappadocia. Oggi questa terra antichissima scopre la modernità aprendosi al turismo di massa, attratto dalle sue meraviglie naturali, i cosiddetti “Camini delle Fate”, che si ammirano sorvolandole con le mongolfiere. Si scopriranno, poi, anche altri tesori di questa regione, dalle antiche chiese cristiane scavate nella roccia, alle città sotterranee. Ma è anche l’occasione per rinverdire tradizioni locali, come i tappeti, la lavorazione della terracotta, la cucina, oppure le danze rituali dei Dervisci Rotanti.

Per la rubrica “Passaggio al Museo” Alberto Angela visita il museo più famoso del mondo, il Louvre di Parigi, per scoprire i segreti del quadro più celebre conservato nelle sue sale: la Gioconda di Leonardo da Vinci conosciuta anche come Monna Lisa. La Gioconda è il dipinto più noto realizzato da Leonardo e a renderla così famosa sono il fascino e il mistero che aleggiano intorno a questo capolavoro come anche l’espressione della donna ritratta della quale peraltro ancora non si conosce l’identità. Di certo sono stati versati fiumi d’inchiostro al riguardo e ancora oggi resta tra le opere più ammirate al mondo.

Questa settimana inizia anche una nuova rubrica: “Passaggio in Volo”, dedicata all’Italia vista dall’alto, da un punto di vista insolito e privilegiato. Prima meta il Castello della Pietra, un’antica fortificazione capolavoro dell’architettura castellana ligure nell’entroterra genovese. Obiettivo, inoltre, sulla Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco, rimaste tra le ultime saline produttive in Sicilia, un vero e proprio scrigno di biodiversità in cui attività produttive e conservazione della natura coesistono.

Si chiude in un piccolo insediamento di pescatori nel sud delle Filippine, Madibago. Qui – dal momento che non esistono scuole sulla costa e l’unica è situata vicino a una montagna – i bambini sono costretti ad attraversare da soli la giungla per ore, o a rischiare la vita per superare una ripida parete di roccia e massi, ricoperta di muschio e radici di alberi. Tutto questo per realizzare il desiderio di una vita migliore e l’istruzione è il primo passo fondamentale.