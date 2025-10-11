Oggi su Rai 1 “A Sua Immagine”, con Alberto Cairo e il suo Afghanistan

Oggi pomeriggio su Rai 1 “A Sua Immagine”, con Alberto Cairo e il suo Afghanistan. L’impegno per assistere chi è in difficoltà

Il ciclo di storie di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, è ripreso questo settembre su Rai1, con nuove puntate dedicate a temi di grande profondità umana e spirituale.

Tra i protagonisti di questa nuova stagione c’è Alberto Cairo, un uomo straordinario che da decenni vive e opera a Kabul, in Afghanistan, dedicandosi con instancabile impegno ai bisogni della popolazione locale, in particolare delle persone con disabilità. Sabato 11 ottobre alle 16.00 “A Sua Immagine” ha cercato di svelare la sua figura riservata attraverso le sue azioni concrete e le motivazioni profonde che lo spingono a continuare il suo lavoro in una terra ferita ma desiderosa di riscatto.

A supportare il suo operato dall’Italia c’è Susanna Fioretti, collaboratrice preziosa e responsabile di una onlus che sostiene le iniziative di Cairo. La sua testimonianza ha ha offerto uno sguardo su come l’impegno solidale possa attraversare confini e culture.

Ultimo appuntamento sui passi di Sant’Agostino per “Le Ragioni della speranza”. Per concludere il suo percorso di commento al vangelo, Padre Pasquale Cormio sarà a Pavia, luogo delle reliquie del Santo d’Ippona dall’VIII secolo. A partire dalla basilica e dal convento di San Pietro in Ciel d’Oro, cercheremo di indagare il senso profondo del carisma di Agostino che continua ad affascinare credenti e non credenti nel corso dei secoli. Una puntata conclusiva che ci ha portato a scoprire la famiglia religiosa di papa Leone XIV trovando la testimonianza di santi e sante agostiniane.