“Linea Verde Tipico” su Rai 1 va nelle Marche, tra Cingoli e Falconara

Stamani su Rai 1 il programma “Linea Verde Tipico” va nelle Marche. Federico Quaranta sarà tra Cingoli e Falconara

Fa tappa nelle Marche ”Linea Verde Tipico” in onda sabato 11 ottobre alle 11.30 su Rai 1. In questa puntata Federico Quaranta sarà tra Cingoli e Falconara, per raccontare come il legame con la terra e le sue tradizioni diventi visione di futuro. Un itinerario che intreccia storia, paesaggio, biodiversità e cultura contadina, con protagonisti i valori fondativi di Fileni: la scelta del biologico, l’impegno per la comunità, l’attenzione all’ambiente e al benessere animale. Linea Verde Tipico – “Il futuro è nella terra” è un viaggio per raccontare il mondo agricolo e l’industria agroalimentare italiana d’eccellenza, rappresentata dalle grandi filiere del gusto e in particolare da filiere integrate, virtuose e sostenibili, modello distintivo del Made in Italy agroalimentare.