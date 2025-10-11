Landini di palo in frasca: senza Gaza, ora se la prende con il governo per la manovra

Landini: “La Manovra porta il Paese a sbattere”. Il segretario della Cgil dopo l’incontro con il Governo ha confermato la manifestazione e lo sciopero del 25 ottobre

“È stato un incontro dannoso, non è arrivata nessuna risposta rispetto alle proposte che abbiamo avanzato. È una manovra che, per quel poco che ci è stato illustrato, porta il Paese a sbattere“. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, lasciando Palazzo Chigi al termine dell’incontro tra governo e sindacati sulla manovra. “Il nostro giudizio è negativo, Giorgetti non ha detto una parola sul fisco quindi gli ho chiesto se gli unici coglioni che devono pagare le tasse sono i lavoratori dipendenti e i pensionati e non fanno nulla contro l’evasione anzi mettono un’altra marchette elettorale”.

Ieri nella Sala Verde di Palazzo Chigi si è svolto l’incontro tra il Governo e le Organizzazioni sindacali per discutere le priorità e le proposte in vista della prossima Legge di Bilancio. Alla riunione, presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano, partecipano per l’esecutivo i nonché i Ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali), Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione), Luigi Sbarra (Sottosegretario per le Politiche per il Sud), e il viceministro Valentino Valentini (Sviluppo economico). Presente Stefano Caldoro (Consigliere del Presidente del Consiglio per i Rapporti con le Parti Sociali).

Per le organizzazioni sindacali, presenti i Segretari Generali della CGIL Maurizio Landini, della CISL Daniela Fumarola, della UIL Pierpaolo Bombardieri, della CONFSAL Angelo Raffaele Margiotta e dell’UGL Francesco Paolo Capone.

A seguire, l’incontro con i rappresentanti dell’USB, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CONFINTESA, CIU e CSE.

Lunedì prossimo, 13 ottobre, sarà la volta delle Associazioni datoriali, che saranno ricevute in mattinata a Palazzo Chigi.

Landini dopo l’incontro con il governo ha confermato la manifestazione del 25 ottobre.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)