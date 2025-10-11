Lady Up, una Bio Queen dal carcere al palcoscenico al Teatro Don Bosco di Brindisi

Lady Up, una Bio Queen dal carcere al palcoscenico per il 10° anniversario di AlphaZTL al Teatro Don Bosco di Brindisi il 17 ottobre

AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, compagnia di danza contemporanea diretta da Vito Alfarano, celebra dieci anni di arte nel sociale con una serata speciale dedicata a creatività scenica, inclusione e libertà di espressione. Il 17 ottobre alle ore 20:00, il Teatro Don Bosco di Brindisi ospita un evento unico, all’interno del Brindisi Performing Arts, che unisce mostra fotografica, proiezione del documentario e performance di danza Lady Up, con Francesca De Giorgi, giovane danzatrice con sindrome di Down, i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi e i professionisti di AlphaZTL.

La serata si apre con la mostra SpaziLiberi, a cura di Ilaria Caravaglio, che racconta i progetti artistici e sociali della compagnia. Ispirata ai programmi televisivi “Spaziolibero” degli anni ’70, la mostra illustra come AlphaZTL utilizzi danza, teatro, scrittura e musica per promuovere inclusione sociale, offrendo ai partecipanti la possibilità di esprimersi liberamente e riscoprire sè stessi. Segue la proiezione del documentario Lady Up: una Bio Queen dal carcere al palco, regia di Mimmo Greco, che racconta un percorso formativo unico, in cui detenuti della Casa Circondariale di Brindisi e Francesca De Giorgi hanno condiviso un’esperienza di emancipazione ed espressione artistica. La figura della Bio Queen diventa simbolo di libertà, metamorfosi e affermazione di sé, dimostrando il potere inclusivo e trasformativo dell’arte.

L’evento speciale si chiude con la presentazione di un primo studio dello spettacolo di teatrodanza Lady Up, ideato da Vito Alfarano e Marcello Biscosi, che debutterà a maggio 2026. Francesca De Giorgi interpreta una diva capace di rompere barriere e stereotipi, affiancata da un corpo di ballo composto da danzatori professionisti e un detenuto della Casa Circondariale. Una performance rivoluzionaria che celebra talento, autenticità e coraggio, trasformando ogni gesto in un atto poetico e politico.

AlphaZTL invita il pubblico a partecipare a una serata unica che unisce arte e inclusione, offrendo uno sguardo sulla capacità trasformativa delle arti performative e sull’importanza di abbattere pregiudizi e barriere.

Per supportare le attività di danza in carcere e nel sociale a cura di Alpha ZTL, sarà possibile acquistare un biglietto unico da 10 euro direttamente in teatro la sera dell’evento. Per info scrivere a brindisiperformingarts@alphaztl.com

LADY UP

Ideazione e coreografia: Vito Alfarano e Marcello Biscosi

Coreografia aggiuntiva: Doriana Epicoco e Marianoel Gioia

Costumi: Francesco Biasi

Con: Francesca De Giorgi, Marianoel Gioia, Doriana Epicoco, Francesco Biasi, Saul Daniele Ardillo, Nicola Gismundo e i detenuti della Casa Circondariale di Brindisi

Co-produzione: Compagnia Fabula Saltica

Con il sostegno di: Garante Regionale dei Diritti delle Persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale – Consiglio Regionale della Puglia, Otto per Mille Chiesa Valdese, Puglia Capitale Sociale 3.0, Fondazione Puglia

In collaborazione con: Casa Circondariale di Brindisi