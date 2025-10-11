La nuova stagione di Linea Verde Start su Rai 1 parte dall’Umbria

Nella prima puntata di Linea Verde Start, in onda su Rai 1 sabato 11 ottobre alle 12.00, Federico Quaranta condurrà gli spettatori a Foligno, nel cuore dell’Umbria. Un racconto che intreccia arte, tradizione e innovazione, alla scoperta di un territorio che ha fatto della manualità e della vocazione artigiana la sua identità più profonda. Dal chiostro di Palazzo Trinci alle Fonti del Clitunno, dalla Giostra della Quintana alle Infiorate di Spello, fino alle esperienze degli artigiani umbri, la puntata pone l’accento su una comunità capace di coniugare radici antiche e sguardo rivolto al futuro.