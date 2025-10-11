La Mantova dei Gonzaga stasera su Rai 5 per “Signorie”

Mantova vista attraverso la storia della famiglia Gonzaga: un viaggio nella genesi e nell’essenza del Rinascimento italiano, partendo dal passaggio dal Comune alla Signoria. Lo propone “Signorie” in onda sabato 11 ottobre alle 21.20 su Rai 5. In primo piano, la politica estera di Mantova, il mecenatismo illuminato e l’immigrazione ebraica, senza dimenticare le bellezze della città e la Celeste Galleria, simbolo della magnificenza del casato e del suo potere. Obiettivo anche su alcuni personaggi chiave della famiglia mantovana, tra i quali Lodovico III Gonzaga, Francesco Il Gonzaga e Isabella d’Este.