“La baia del silenzio”, un thriller sui traumi del passato, oggi su Rai 4: la trama

Sabato 11 ottobre la prima serata di Rai 4 si tinge di mistero con il film thriller “La baia del silenzio”. Rosalind e Will vivono a Londra: lei è una celebre artista con un matrimonio fallito alle spalle, lui un ingegnere che fa da patrigno alle figlie gemelle di otto anni della compagna. La nascita del loro figlio sconvolge però la quotidianità di Rosalind, che scompare improvvisamente con i suoi figli e la giovane tata Candy.

Will si lancia in una frenetica ricerca in tutta Europa, localizzando Rosalind e i bambini sulla cima di una scogliera in Normandia, ma scopre con orrore che suo figlio è misteriosamente morto, Rosalind è troppo traumatizzata per raccontare come sono andati fatti, così come le gemelle, e Candy è scomparsa. Diretto dalla regista olandese Paula van der Oest, “La baia del silenzio” è un intrigante mistery di impostazione hitchcockiana pieno di brividi e colpi di scena che può contare sulle ottime interpretazioni di Olga Kurylenko, Claes Bang, Brian Cox e Alice Krige. Tra le varie location, “La baia del silenzio” è stato girato anche in Italia, a Sestri Levante, in Liguria.