Il Trono del Gusto su Rai 2 oggi fa tappa a Ciampino

Tappa a Ciampino nella nuova puntata de “Il Trono del Gusto”, il docu-reality di Rai2 dedicato allo street food italiano, in onda sabato 11 ottobre alle ore 9.45

Dopo Belvedere Marittimo, Catanzaro Lido e Ostia, Il Trono del Gusto — il docu-reality in onda sabato 11 ottobre alle 9.45 su Rai2 e dedicato allo street food italiano — prosegue il suo viaggio lungo la penisola e atterra in una nuova destinazione: Ciampino, la città alle porte di Roma famosa per il suo aeroporto internazionale … e da oggi anche per il suo street food!

Guidata da Alfredo Orofino, imprenditore e organizzatore conosciuto come il “Re dello street food”, la carovana del gusto fa tappa in un luogo simbolico del movimento e delle connessioni, per una puntata dal respiro internazionale e dal cuore grande.

In questo nuovo episodio, Orofino e la sua squadra si troveranno di fronte a una sfida del tutto inedita: un incontro con una giornalista straniera giunta a Ciampino per raccontare il fenomeno dell’International Street Food alla stampa estera. Tra curiosità e confronto culturale, Alfredo dovrà difendere e valorizzare la filosofia del suo progetto oltre i confini italiani. Riuscirà Orofino a conquistare anche il palato e la mente del pubblico internazionale?

Come sempre, il racconto de Il Trono del Gusto accompagnerà gli spettatori dietro le quinte di un grande evento di street food: dalla disposizione dei truck alla scelta delle materie prime, dalla gestione delle tensioni tra i food trucker alla creazione di un’esperienza collettiva che unisce sapori, storie e persone.

Prodotto da RG Factory, il docu-reality racconta, tappa dopo tappa, l’Italia del gusto e della resilienza: otto città, otto sfide, un solo trono, quello del gusto.