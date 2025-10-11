Il film “Ti vorrei come mia figlia” stasera su Rai 2, la trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, in prima visione assoluta, Rai 2, sabato 11 ottobre alle 21.20, trasmette “Ti vorrei come mia figlia”, la trama del film

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, in prima visione assoluta, Rai 2, sabato 11 ottobre alle 21.20, trasmette “Ti vorrei come mia figlia”. Liza è una ragazza madre che viene investita e finisce in coma: la figlia Jessica si trova improvvisamente sola. Ma Eva, facoltosa cliente del centro estetico di sua madre, si offre di darle alloggio e sostegno. Jessica viene conquistata dal lusso e dal modo di vivere della sua benefattrice, ma ben presto scoprirà che la donna ha in realtà intenzioni perfide: alla ragazzina toccherà sventare un piano diabolico. Emozioni al femminile per un film originale e anche toccante.