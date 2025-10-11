Il film “Scusi, lei è favorevole o contrario?” stasera su Rai Storia, la trama

La storia del film “Scusi, lei è favorevole o contrario?” – seconda prova di Alberto Sordi dietro la macchina da presa – con la sceneggiatura dello stesso Sordi e Sergio Amidei stasera su Rai Storia

Tullio Conforti, ricco imprenditore di mezza età, si dichiara fermamente contrario al divorzio, ma in realtà è separato dalla moglie che ormai ha un’altra stabile relazione, e ogni settimana incontra le sue tante amanti, dedicando a ognuna di loro un giorno diverso. È la storia del film “Scusi, lei è favorevole o contrario?” – seconda prova di Alberto Sordi dietro la macchina da presa, con la sceneggiatura dello stesso Sordi e Sergio Amidei – in onda sabato 11 ottobre alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”. Tra gli interpreti, oltre a Sordi, Silvana Mangano, Anita Ekberg, Giulietta Masina, Laura Antonelli, Paola Pitagora, Tina Aumont.