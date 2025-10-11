Il film “Easy Girl”, con Emma Stone, stasera su Rai Movie: la trama

“Easy Girl”, con protagonista Emma Stone, una commedia brillante del regista Will Gluck, stasera su Rai Movie: la trama

Emma Stone al suo primo ruolo da protagonista: è “Easy Girl”, in onda sabato 11 ottobre, alle 21.10 su Rai Movie. Olive ha 17 anni e dovrebbe partire per un fine settimana con l’amica Rhiannon, ma all’ultimo momento decide di restare a casa. Qualche giorno dopo le dirà, mentendo, di aver perso la verginità: si sparge la voce e Olive diventa in breve tempo la ragazza più famosa del suo liceo, nel bene e nel male. Ma un giorno si stufa. Film molto brillante che ha svelato a tutto il mondo l’incredibile talento di quella che è diventata poi la diva più importante della Hollywood contemporanea. Ma tutto il cast è di alto livello: da Stanley Tucci a Patricia Clarkson, con un godibile spot di Malcolm McDowell.