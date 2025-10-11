Gabriele Cirilli, Claudio Cecchetto e Raimondo Todaro oggi a “Ciao Maschio”

Oggi su Rai 1 “Ciao maschio” con Nunzia De Girolamo. Ospiti: Gabriele Cirilli, Claudio Cecchetto e Raimondo Todaro

Gabriele Cirilli, Claudio Cecchetto e Raimondo Todaro saranno i protagonisti della nuova puntata di “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda sabato 11 ottobre alle 17.10 su Rai 1. I tre ospiti si racconteranno senza filtri, declinando sul proprio vissuto anche il tema al centro della puntata: l’amicizia tra uomo e donna. Edoardo Tavassi porterà poi in studio le sue irriverenti incursioni tra la gente, con la musica delle Swingeresse a fare da contrappunto al racconto. In chiusura di programma, nello spazio dedicato alla promozione di un talento, sul palco di “Ciao Maschio” arriverà Nicola Matarazzo, campione mondiale di pizza acrobatica.