Bar centrale a Trentinara, il “paese dei baci” in provincia di Salerno

Nuova puntata di “Bar centrale”, il programma del sabato pomeriggio condotto da Elisa Isoardi in onda sabato 11 ottobre alle 14 su Rai 1. Un format originale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Daytime in collaborazione con Stand by Me, che racconta l’Italia partendo da uno dei suoi luoghi più simbolici: il bar di paese, il luogo dove ogni notizia diventa conversazione e ogni conversazione diventa racconto collettivo.

Un luogo semplice, ma centrale nella vita quotidiana: il bar diventa così specchio dell’Italia reale, punto di partenza per un racconto collettivo che si nutre di parole, emozioni e visioni del mondo. “Bar centrale” parte proprio da qui: da un autentico bar di provincia, ogni settimana diverso. A raccogliere voci e umori del paese, Lorenzo Branchetti, inviato speciale, in collegamento dal territorio.

Nella seconda puntata sarà in diretta da un bar di Trentinara, il cosiddetto “paese dei baci”: un affascinante borgo medievale in provincia di Salerno, conosciuto anche come la “Terrazza del Cilento”, che offre una vista mozzafiato sulla Piana del Sele fino al Golfo di Salerno, fino a Capri e alla Costiera Amalfitana.

In diretta dallo studio, Elisa Isoardi guida il pubblico in uno spazio familiare, di confronto e riflessione, affiancata da quattro ospiti fissi: Serena Bortone, Rosanna Lambertucci, Gigi Marzullo e Davide Rondoni.

Il dialogo tra lo studio e il bar del paese è il cuore del programma: un filo diretto tra la piazza e il salotto televisivo, tra la cronaca e la quotidianità. Le notizie della settimana vengono commentate dagli avventori del bar, che portano in trasmissione il proprio punto di vista con spontaneità, ironia e buon senso.

Ogni puntata ospita anche una “storia di paese”: un fatto locale che ha animato una comunità e che, nella sua unicità, racconta l’Italia meglio di qualsiasi editoriale. Racconti in cui si intrecciano tradizione, memoria e contemporaneità.

Tra attualità, cultura, costume e storie di vita, ogni puntata offre uno sguardo originale, leggero ma mai superficiale, sul nostro tempo.