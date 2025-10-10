X-Factor, si concludono i Bootcamp: le anticipazioni

X-Factor, si concludono i Bootcamp: Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi si sono giocati l’X Pass, ‘scegliendo’ i loro talenti mentre Francesco Gabbani lo ha fatto ieri sera

Nuova puntata di X Factor in onda ieri sera in prima serata su SKy Uno. I quattro giudici, si sono trovati ad affrontare l’ultima fase dei Bootcamp, prima di passare alle Last Call. Nella scorsa puntata, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi si sono giocati l’X Pass, ‘scegliendo’ i loro talenti mentre Francesco Gabbani lo ha fatto ieri sera.

Gli artisti che avranno ricevuto i 4 giudizi favorevoli oppure l’X Pass arriveranno quindi allo step decisivo delle Last Call, l’ultima e la più dura delle fasi prima dei Live che inizieranno il 23 ottobre all’X Factor Arena.

COME FUNZIONANO I BOOTCAMP

Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani saranno ancora tutti e quattro al tavolo insieme e ascolteranno nuovamente i concorrenti selezionati alle audizioni. Per farli avanzare, da quest’anno dovranno trovare un accordo unanime. Niente maggioranze: solo quattro sì netti potranno aprire le porte del turno successivo. In caso di divisione del tavolo tra favorevoli e contrari, i giudici potranno confrontarsi per supportare la propria scelta, cercando di convincere i colleghi a cambiare idea

DOVE VEDERE X FACTOR

X Factor è in onda su Sky Uno e in streaming su NOW. Sarà inoltre disponibile on demand e visibile su Sky Go; ogni martedì in chiaro alle 21:30 su TV8, al tasto 8 del telecomando.

