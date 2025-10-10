Tumore al seno: arrivano dati positivi su Giredestrant

Lo studio di fase III evERA (NCT05306340) su giredestrant segna un momento importante nella ricerca sul carcinoma mammario ER-positivo, HER2-negativo

Lo studio di fase III evERA (NCT05306340) segna un momento importante nella ricerca sul carcinoma mammario ER-positivo, HER2-negativo, la forma più comune di tumore al seno, che rappresenta circa il 70% dei casi. Nonostante i progressi compiuti con gli inibitori CDK4/6 in combinazione con la terapia endocrina, molte pazienti sviluppano resistenza e vanno incontro a progressione di malattia, soprattutto se portatrici di mutazioni ESR1, presenti fino al 40% dei casi in questo setting.

EvERA ha valutato l’efficacia della combinazione giredestrant più everolimus, confrontandola con la terapia endocrina standard più everolimus, in pazienti con malattia localmente avanzata o metastatica già trattate con CDK4/6 e terapia endocrina.

I risultati hanno dimostrato che l’associazione sperimentale raggiunge entrambi gli endpoint co-primari, migliorando in modo significativo e clinicamente rilevante la sopravvivenza libera da progressione (PFS) sia nella popolazione intention-to-treat sia in quella con mutazione ESR1.

Sebbene i dati di sopravvivenza globale (OS) siano ancora immaturi, si osserva un chiaro trend positivo, e il follow-up proseguirà per consolidarne la significatività.

Dal punto di vista della sicurezza, la combinazione orale si è dimostrata ben tollerata. Gli eventi avversi riportati erano in linea con i profili già noti dei singoli farmaci, senza l’emergere di nuovi segnali di tossicità. Questo aspetto assume particolare rilevanza clinica, poiché la gestione della tossicità rappresenta spesso un limite all’uso prolungato delle terapie nel setting metastatico.

Il valore del trial evERA risiede non solo nei risultati ottenuti, ma anche nel suo disegno: si tratta infatti del primo studio di fase III positivo head-to-head a confrontare un SERD orale con una terapia endocrina standard, entrambi in associazione a everolimus. L’evidenza che ne emerge rafforza l’ipotesi che un regime completamente orale, oltre a garantire efficacia, possa ridurre il peso del trattamento sulla vita quotidiana delle pazienti, eliminando la necessità di iniezioni, con potenziali vantaggi in termini di aderenza.

Il giredestrant, SERD orale di nuova generazione e antagonista completo del recettore degli estrogeni, si inserisce così in un più ampio programma di sviluppo clinico. Oltre a evERA, il SERD è oggetto di indagine in altri quattro studi di fase avanzata in diversi contesti: come terapia adiuvante nel carcinoma mammario precoce ER-positivo, HER2-negativo; in combinazione con Ibrance (palbociclib) di Pfizer nel carcinoma mammario avanzato recidivante endocrino-sensibile; con un inibitore di CDK4/6 nella malattia avanzata endocrino-resistente; e con Phesgo (pertuzumab/trastuzumab/ialuronidasi) nel carcinoma mammario avanzato ER-positivo, HER2-positivo.

Per Levi Garraway, Chief Medical Officer di Genentech, i risultati dello studio dimostrano che la combinazione con giredestrant offre un beneficio concreto a una popolazione difficile da trattare, aprendo la strada a un potenziale nuovo standard terapeutico. La compagnia ha già annunciato l’intenzione di discutere i dati con le autorità regolatorie, con l’obiettivo di rendere disponibile questa opzione al più presto.

Il carcinoma mammario ER-positivo rimane una sfida complessa a causa della sua eterogeneità biologica e della tendenza a sviluppare resistenza endocrina. In questo scenario, la possibilità di intervenire con strategie che colpiscano vie di segnalazione complementari, come quella estrogenica e quella mTOR, appare particolarmente promettente. EvERA fornisce dunque un segnale forte: innovazioni terapeutiche basate su regimi orali, efficaci e ben tollerati, potrebbero ridefinire la gestione clinica di una patologia che rappresenta ancora la principale causa di morte oncologica tra le donne a livello globale.

Diventa affollata l’arena dei SERD orali

Orserdu (elacestrant) di Menarini rimane l’unico SERD orale approvato per il carcinoma mammario avanzato ER-positivo/HER2-negativo con mutazione ESR1 dopo terapia endocrina; tuttavia, la concorrenza in questo ambito si sta intensificando. L’imlunestrant di Lilly, da solo e in combinazione con Verzenio (abemaciclib), ha migliorato la PFS nello studio di fase III EMBER-3, mentre il camizestrant di AstraZeneca — attualmente in studio nei trial SERENA-4 e SERENA-6 — è stimato avere un potenziale di picco di vendite pari a 6 miliardi di dollari. Nel frattempo, il SERD PROTAC vepdegestrant di Pfizer e Arvinas è sotto revisione FDA, sebbene i partner stiano valutando di concedere in licenza l’asset.

Giredestrant: cosa e come funziona

Il giredestrant è un farmaco appartenente alla classe dei SERD (Selective Estrogen Receptor Degraders), cioè i degradatori selettivi del recettore degli estrogeni. Si tratta di una molecola di nuova generazione, somministrabile per via orale, sviluppata con l’obiettivo di superare i limiti delle terapie endocrine tradizionali.

Il suo meccanismo d’azione si basa innanzitutto sulla capacità di legarsi in maniera competitiva al recettore degli estrogeni di tipo alfa (ERα), espresso nella maggior parte dei tumori mammari. Una volta legato, giredestrant esercita un antagonismo completo, impedendo all’estrogeno di attivare i meccanismi di trascrizione genica che favoriscono proliferazione e sopravvivenza delle cellule tumorali.

Ma il passaggio decisivo è un altro: giredestrant induce una modificazione conformazionale del recettore che ne favorisce la marcatura con ubiquitina e la conseguente degradazione attraverso il proteasoma. In altre parole, non si limita a bloccare il recettore, ma ne riduce in modo significativo la quantità all’interno della cellula. Questo porta a una soppressione più profonda e duratura della via estrogenica rispetto a quanto ottenuto con antiestrogeni classici come il tamoxifene.

Un altro elemento di rilievo è che giredestrant mantiene la propria efficacia anche in presenza di mutazioni ESR1, una delle principali cause di resistenza ai trattamenti endocrini convenzionali. Inoltre, la sua natura di antagonista completo elimina il rischio di attività agonista parziale, che in alcune circostanze può rappresentare un problema clinico.

In sintesi, giredestrant combina i vantaggi di un trattamento orale con un meccanismo d’azione che non solo blocca, ma elimina il recettore estrogenico, aprendo nuove prospettive per il trattamento del carcinoma mammario ER-positivo, soprattutto nelle pazienti che hanno esaurito altre linee di terapia.